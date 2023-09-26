На прошлой неделе во время встречи на полях ГА ООН в Нью-Йорке президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис отметили позитивный климат в отношениях между странами.

Министр иностранных дел Греции подчеркнул важность каналов связи, установленных между Турцией и Грецией.

«Я думаю, чрезвычайно важно, что после периода, в течение которого у нас были относительные трудности в творческом общении, мы установили важный канал связи с турецкой стороной», — сказал Георгиос Герапетритис в интервью радиостанции греческой диаспоры Greek Voice в Бостоне, сообщает Министерство иностранных дел Греции.

«У нас есть два правительства, которые получили очень свежий мандат от избирательных органов, и у них есть значительный политический капитал для продвижения дискуссий», — добавил он.

Герапетритис также подчеркнул, что Греция хочет сохранить преобладающую спокойную атмосферу в Эгейском и Средиземном морях: «Важно, чтобы мы общались с противоположной стороной, не вызывая кризиса каждый раз, когда возникают какие-либо различия или дихотомии».

«Позитивный климат»

По его словам, в настоящее время две страны обсуждают улучшение сотрудничества в ряде областей, включая борьбу с изменением климата и его последствиями.

Греция и Турция могут приступить к поиску решения вопроса о делимитации морских границ, который является главной проблемой между двумя странами, считает Герапетритис.

20 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис отметили «позитивный климат» в двусторонних отношениях во время встречи в Нью-Йорке.

Лидеры также подтвердили дорожную карту и график контактов между двумя странами, которые были согласованы на встрече министров иностранных дел в Анкаре 5 сентября. В том числе речь идет о встрече в середине октября на уровне заместителей МИД, ответственных за политический диалог и позитивный настрой в повестке дня. Также запланированы встречи в ноябре по мерам укрепления доверия, а также заседание Совета сотрудничества высокого уровня Турция-Греция, которое состоится 7 декабря в Салониках.