Популярный турецкий актер Джелал Ал и ряд киноартистов, известных по ролям в кассовых турецких сериалах «Возрождение: Эртугрул» и «Основание: Осман», примут участие в XV Ташкентском международном кинофестивале «Жемчужина Шелкового пути».

Об этом сообщается на официальном сайте организаторов кинофестиваля.

Джелал Ал известен телезрителям по роли друга Эртугрула Абдуррахмана Альпа (или просто Рахмана) в сериале «Возрождение: Эртугрул», а также ролью соратника Османа Абдуррахмана Гази в продолжении исторической саги «Основание. Осман».

Также в Ташкент приедут Ахмет Енилмез, исполнивший роль Демирчи Давуда в сериале «Основание: Осман», Реджеп Чавдар (Андреас), Али Бухара Мете (Мерген), Латиф Кору (принц Сальвадор).

Планируется, что турецкая делегация примет участие в фестивале ТЮРКСОЙ, посвященном кинематографии тюркского мира.

Это не первый пример признания турецких фильмов на международной арене за последние годы. Как писал TRT на русском, фильм режиссера из Турции Нури Бильге Джейлана «Kuru Otlar Üstüne» («О сухой траве») после премьеры на Каннском кинофестивале вызвал бурные аплодисменты продолжительностью в несколько минут.