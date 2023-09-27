Когда четыре месяца назад мэра города Проспект-парк в штате Нью-Джерси Мохамеда Хайруллу не допустили на празднование Ид аль-Фитра в Белом доме, он потребовал ответов.

Ранее Хайрулла был приглашен на это мероприятие и направлялся в столицу США, когда ему позвонили и сообщили, что ему больше не разрешат войти в особняк президента. Ему не было предложено никаких объяснений, пишет агентство «‎Анадолу»‎.

Реакция администрации Байдена? Тишина

Хайрулла теперь значится главным истцом в деле с требованием положить конец секретному списку наблюдения ФБР, в который он был включен в 2019 году и который, по его мнению, привел к неоднократным встречам с правоохранительными органами. Именно с этим списком Хайрулла связывает отказ Белого дома.

«Мы запросили у федерального правительства ответы на вопрос, почему я в первую очередь нахожусь в списке наблюдения. И, во-вторых, обращение со мной будь то в аэропортах, на пограничных переходах или тот же отказ от приглашения в Белый дом, оставшийся без внимания», — заявил Хайрулла в беседе с «‎Анадолу»‎.

«Мы, мусульмане и арабы, заслуживаем того, чтобы быть гражданами, как и все остальные. Не должно быть никакого разделения по признаку этнической принадлежности, религии, национального происхождения. Так что, по сути, мы хотим справедливости», — подчеркнул глава муниципалитета.

К Хайрулле присоединились еще 11 американских мусульман, которым никогда не предъявлялись обвинения, они не были осуждены за преступления, связанные с терроризмом, но которых постоянно останавливают на допросы в аэропортах и во время прохождения погранконтроля. Группа мусульман решила подать иск против администрации Байдена в окружной суд Массачусетса, пытаясь положить конец использованию списка наблюдения ФБР.

Хайрулла утверждает: хотя группа стремится положить конец «нынешней практике списка», они не хотят прекращать все усилия по проверке безопасности.

«Нам нужна более разумная система с точки зрения защиты американской земли, а не система, основанная на профилировании, которая в основном нацелена на арабов и мусульман», — пояснил политик.

«Пожизненное гражданство второго сорта»

В иске группы мусульман говорится: ФБР включила эти лица в список данных для проверки террористов, который также известен как «список запрещенных для полетов». Тем самым, отмечают истцы, федеральное правительство «приговорило» включенных в список людей «к пожизненному гражданству второго сорта».

«Такое включение в список делает их объектом постоянного подозрения и влечет за собой серьезные последствия, которые меняют почти все аспекты жизни истцов», — говорится в иске.

В нем также утверждается, что истцам был причинен вред, в том числе публичное унижение, слежка, преследование во время поездок, отказ в работе и «фактическое изгнание из Соединенных Штатов». Из иска следует, что список — это «де-факто мусульманский реестр», в котором более 98% из публично идентифицированных лиц имеют мусульманские имена.

Авторы иска утверждают, что даже после исключения из списка гражданин всю жизнь страдает от пагубных последствий.

«Стигма и вред от включения в список наблюдения сохраняются всю жизнь, даже если ответчики в конечном итоге решат, что человек не соответствует расплывчатому критерию для включения в список, и решат удалить его оттуда», — говорится в иске.

«Как только человек попадает в федеральный список террористов, его на всю жизнь заклеймят как гражданина второго сорта, даже если правительство в конечном итоге осознает, что этого человека вообще не следовало включать в список», — добавили истцы.

Так произошло и с мэром Хайруллой. По словам его адвокатов, глава муниципалитета был исключен из списка еще в 2019 году, но продолжает страдать от негативных последствий.

«Правительство до сих пор хранит записи о его прошлом статусе и использует их против него. В результате Секретная служба США запретила ему войти в Белый дом и присутствовать на праздновании Ид аль-Фитр в начале этого года», — рассказала журналистам Ханна Маллен, штатный юрист правозащитной группы Совета по американо-исламским отношениям.

В иске помимо президента США Джо Байдена в качестве сообвиняемых фигурируют генеральный прокурор Меррик Гарленд, директор ФБР Кристофер Рэй, директор секретной службы США Кимберли Читл, помощник генерального прокурора по отделу национальной безопасности Мэтью Олсен, директор национальной разведки Аврил Хейнс и другие.

Хайрулла отмечает: после внесения в список наблюдения он «стал уголовным преступником в глазах общественности». Политик резко критикует этот шаг, отмечая полное отсутствие надлежащей правовой процедуры. По его словам, иск затрагивает гораздо больше людей, чем конкретно его случай.

«Они могут деэскалировать действия против меня, но это не означает, что не существует более широкой проблемы с точки зрения определения и профилирования сообщества в целом, и это относится не только к текущей ситуации», — пояснил Хайрулла.

«Мы ищем лучшую Америку для наших детей и детей всех остальных. Поэтому я думаю, что как американцы, которым гарантировано право на стремление к счастью, мы имеем право на ответы и на надлежащую правовую процедуру», — подчеркнул политик в беседе с «‎Анадолу»‎.