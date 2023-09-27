Министр экономики и коммерции Кыргызстана Данияр Амангельдиев рассказал, что повестка встречи требует принятия эффективных решений и мер по дальнейшему расширению торгово-экономических связей, а также улучшению инвестиционного потенциала и реализации совместных проектов ШОС.

«Считаю важным активизировать работу по эффективному продвижению целей ШОС в части обеспечения долгосрочного экономического прогресса, в том числе путем эффективного реагирования на краткосрочные кризисы», — сказал он.

В качестве актуального направления взаимодействия он выделил потенциал инфраструктурных проектов в регионе ШОС, развитие транспортной и логистической инфраструктуры.

«Для продвижения экономического потенциала нашего региона на мировой арене необходимо форсировать процесс его интеграции в международную транспортно-логистическую систему. Для Кыргызстана, не имеющего выхода к морским портам и весьма удаленного от международных рынков, этот вопрос имеет особую актуальность», — подчеркнул Амангельдиев.

Шанхайская организация сотрудничества может обратить внимание на позитивный опыт Евразийского экономического союза (ЕАЭС), предложил заместитель министра экономического развития РФ Владимир Ильичев.

По его словам, сегодня особенно важно развивать кооперацию в финансовой сфере, совместных расчетных системах и решить вопрос устранения барьеров при взаиморасчетах в национальных валютах.