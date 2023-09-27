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Эрдоган принял верительные грамоты первого за 10 лет посла Египта в Турции
Уровень дипломатических отношений между Турцией и Египтом был снижен в 2013 году
Эрдоган принял верительные грамоты первого за 10 лет посла Египта в Турции
Фото: администрация президента Турции / Others
27 сентября 2023 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял в среду верительные грамоты посла Египта, назначенного впервые после десяти лет дипотношений на сниженном уровне.

Эрдоган провел в сентябре первые за многие годы переговоры с египетским коллегой Абдул Фаттахом ас-Сиси на полях саммита «Большой двадцатки» и заявил о начале новой эры в отношениях двух стран. В июле Турция и Египет впервые за 10 лет назначили послов.

«Президент Эрдоган принял верительные грамоты посла Египта в Анкаре Амра аль-Хамами», — сообщила администрация турецкого лидера.

На прием аль-Хамами пришел со своей семьей. Посол с 2019 года занимал должность временного поверенного в делах Египта в Анкаре. Ранее дипломат работал в посольствах Египта в Дании, Нигере, Болгарии, в представительстве при ООН.

Послом Турции в Каире является Салих Шен, ранее занимавший пост временного поверенного в делах Турции.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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