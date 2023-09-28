ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Госдеп и Пентагон спорят из-за поставок оружия Киеву
Внешнеполитическое ведомство США настаивает на ускорении поставок. Военное министерство занимает «более осторожную позицию» из опасений вовлечь Вашингтон в прямой вооруженный конфликт с РФ
Госдеп и Пентагон спорят из-за поставок оружия Киеву
Поставки оружия / Photo: Reuters
28 сентября 2023 г.

У Госдепа США и Пентагона возникли разногласия по поводу поставок оружия Украине. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

По ее данным, во внешнеполитическом ведомстве призывают ускорить поставки оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ). Однако в оборонном ведомстве занимают «более осторожную позицию».

«Высокопоставленный представитель администрации указал на то, что государственный департамент и Пентагон движутся с разными скоростями, основанными на различающихся точках зрения», — заявили источники издания.

Позиция Госдепа: Вашингтон начал активно поддерживать Украину на военном и дипломатическом треках. Потому на нем лежит определенная ответственность, США должны придерживаться взятых обязательств. В Пентагоне не разделяют эту позицию, уточняет Politico. Там придерживаются позиции, что продолжать помогать Киеву нужно так, чтобы США не оказались вовлечены в прямой вооруженный конфликт с Россией.

Собеседники издания отмечают: в Пентагоне «крайне осторожно и тщательно» оценивают каждый пакет американской военной помощи Украине с точки зрения «возможного расширения конфликта». Военные периодически предлагают исключить пакетов те или иные виды вооружения, чтобы не спровоцировать Москву.

В Госдепе же подчеркивают, что вопрос о поддержке Украины прежде всего лежит в политической плоскости, а не военной.

Споры идут не только между оборонным и внешнеполитическим ведомствами, но и внутри Сената США. Ранее законодатели предложили сократить объем средств на помощь Украине в четыре раза, до $6 млрд — вместо запрошенных Белым домом $24 млрд.

Согласно проекту закона, $4,5 млрд выделят по линии Пентагона «для реагирования на ситуацию в Украине». Еще $1,65 млрд — по линии Госдепа на дополнительную помощь.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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