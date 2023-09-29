ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Турция вошла в число мировых лидеров по доходам от туризма
По итогам 2022 года Турция получила от туризма более $41 млрд
Турция вошла в число мировых лидеров по доходам от туризма
Фото: AA / Others
29 сентября 2023 г.

Турция вошла в десятку крупнейших стран в мире по доходам от туризма в 2022 году, сообщается в отчете Всемирной туристской организацией ООН (ЮНВТО).

Согласно документу, Турция заняла седьмое место в мире с доходами от международного туризма, составившими более $41 млрд. При этом в 2019 году соответствующие поступления составляли только $26,6 млрд.

В 2022 году Турция также вошла в десятку лучших направлений мира по количеству туристов, приняв 50 млн иностранцев за год. Франция, которая привлекла 79 млн туристов, была абсолютным лидером. Испания заняла второе место с 72 млн посетителей, за ней следуют США с 51 миллионом.

США в 2022 году стали лидером по доходам от туризма, заработав в этой сфере $135 млрд. За ними следовали Испания ($73 млрд) и Великобритания ($68 млрд).

При этом турецкие показатели в текущем году продолжают расти. Так, за первые восемь месяцев 2023 года Турцию посетили 33,4 млн иностранных туристов, что на 14% больше, чем год назад. В этом году страна планирует принять 60 млн туристов и получить доход от туризма около $56 млрд.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us