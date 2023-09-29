Турция вошла в десятку крупнейших стран в мире по доходам от туризма в 2022 году, сообщается в отчете Всемирной туристской организацией ООН (ЮНВТО).

Согласно документу, Турция заняла седьмое место в мире с доходами от международного туризма, составившими более $41 млрд. При этом в 2019 году соответствующие поступления составляли только $26,6 млрд.

В 2022 году Турция также вошла в десятку лучших направлений мира по количеству туристов, приняв 50 млн иностранцев за год. Франция, которая привлекла 79 млн туристов, была абсолютным лидером. Испания заняла второе место с 72 млн посетителей, за ней следуют США с 51 миллионом.

США в 2022 году стали лидером по доходам от туризма, заработав в этой сфере $135 млрд. За ними следовали Испания ($73 млрд) и Великобритания ($68 млрд).

При этом турецкие показатели в текущем году продолжают расти. Так, за первые восемь месяцев 2023 года Турцию посетили 33,4 млн иностранных туристов, что на 14% больше, чем год назад. В этом году страна планирует принять 60 млн туристов и получить доход от туризма около $56 млрд.