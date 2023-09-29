Вашингтон планирует передать замороженные российские активы Украине, прорабатывает юридические вопросы. Об этом пишет газета Financial Times (FT).

В Евросоюзе и Японии заморожены российские суверенные активы на сумму свыше $8 млрд, уточнила спецпредставитель США по вопросам восстановления экономики Украины Пенни Прицкер.

По ее словам, с «нравственной и моральной точки зрения», эти деньги следует направить на восстановление Украины. Однако с юридической точкой зрения есть проблемы. Прицкер уточнила, что специалисты Минфина США работают над поиском юридических оснований для использования замороженных российских активов и их дальнейшей передачи Украине.

«‎‎По сути, если бы я говорила не с юридической точки зрения, а с точки зрения этики и морали, учитывая разрушения, которые россияне нанесли Украине, вы знаете, они должны внести вклад в восстановление Украины. Как это сделать с юридической точки зрения – это то, над чем еще работают», — подчеркнула Прицкер.

Страны Запада с начала войны РФ против Украины заморозили активы Банка России и других кредитных организаций, а также активы и счета бизнесменов на сумму свыше $300 млрд.

С начала войны убытки Киева превышают $700 млрд, сообщал в начале 2023 года премьер-министр Денис Шмигаль. По его словам, восстанавливать разрушенную инфраструктуру власти Украины намерены в первую очередь за счет арестованных активов РФ.

30 июня агентство Bloomberg сообщило, что лидеры ЕС согласовали план использования замороженных активов Центробанка России в пользу Украины. В частности, Евросоюз хочет ввести налог на прибыль, полученную от активов российского ЦБ. Полученные средства планируется направить на помощь в восстановлении Украины.