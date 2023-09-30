Представители аналитических центров тюркских стран собрались на встречу высокого уровня на этой неделе в столице Казахстана Астане.

В мероприятии принял участие и представитель Турции Нух Йылмаз, главный советник МИД республики и руководитель Центра стратегических исследований (SAM) при министерстве. Он и делегация участвовали в девятом заседании центров внешнеполитических исследований Организации тюркских государств (ОТГ).

На встрече присутствовали делегаты из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана и Венгрии.

В своем выступлении Нух Йылмаз подчеркнул: ОТГ претерпела быструю трансформацию с момента своего создания. Торговые маршруты изменились, Азия вышла на первый план в мировой экономике, заявил дипломат. Он уточнил: тюркские государства не должны упускать возможности, предоставленные историей и географией.

Представитель МИДа Турции заявил о росте важности транспортных сетей и дорожной инфраструктуры по всему миру. Йылмаз подчеркнул: в период, когда сухопутные пути вновь приобрели значение, тюркский мир вновь оказался в эпицентре торговых путей.

Чиновник также провел двусторонние и многосторонние встречи на полях саммита‎. В ходе встреч обсуждались совместные проекты, которые аналитические центры тюркского мира могли бы реализовать в ближайший период.