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Вооруженные силы Турции нанесли авиаудары по террористам на севере Сирии
Министерство национальной обороны объявило, что было уничтожено 30 целей, включая нефтяную скважину и хранилище, используемое сепаратистской террористической организацией на севере Сирии
Вооруженные силы Турции нанесли авиаудары по террористам на севере Сирии
Авиаудары по террористам / Others
5 октября 2023 г.

В заявлении Министерства национальной обороны говорится, что в соответствии с правом на самооборону, вытекающим из статьи 51 Устава ООН, 5 октября в 23:00 были нанесены авиаудары по объектам террористов РПК/ОНС в районах Тель-Рифат, Джазира и Дерик на севере Сирии.

В результате авиаударов было уничтожено 30 целей, состоящих из нефтяных скважин и хранилищ, используемых сепаратистской террористической организацией, а также укрытий и складов, в которых, как предполагалось, находились террористы.

В ходе проведенных операций большое количество террористов было нейтрализовано с максимальным использованием отечественных боеприпасов. Вооруженные силы Турции будут продолжать борьбу с терроризмом во имя выживания и безопасности страны и народа до тех пор, пока не останется ни одного террориста, говорится в заявлении.

В ходе операции были приняты все меры предосторожности, чтобы не нанести ущерба гражданскому населению, дружественным элементам, историческим и культурным ценностям, а также окружающей среде.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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