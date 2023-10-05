В заявлении Министерства национальной обороны говорится, что в соответствии с правом на самооборону, вытекающим из статьи 51 Устава ООН, 5 октября в 23:00 были нанесены авиаудары по объектам террористов РПК/ОНС в районах Тель-Рифат, Джазира и Дерик на севере Сирии.

В результате авиаударов было уничтожено 30 целей, состоящих из нефтяных скважин и хранилищ, используемых сепаратистской террористической организацией, а также укрытий и складов, в которых, как предполагалось, находились террористы.

В ходе проведенных операций большое количество террористов было нейтрализовано с максимальным использованием отечественных боеприпасов. Вооруженные силы Турции будут продолжать борьбу с терроризмом во имя выживания и безопасности страны и народа до тех пор, пока не останется ни одного террориста, говорится в заявлении.

В ходе операции были приняты все меры предосторожности, чтобы не нанести ущерба гражданскому населению, дружественным элементам, историческим и культурным ценностям, а также окружающей среде.