C 4 по 5 октября 2023 года в городе Чолпон-Ате Иссык-Кульской области прошло XVII заседание Совместной комиссии по военно-техническому сотрудничеству между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией. Об этом сообщает кыргызское государственное агентство Кабар со ссылкой на Минобороны страны.

В мероприятии принял участие первый заместитель министра обороны Кыргызской Республики полковника Алмазбек Карасартов.

В ходе заседания обсуждены актуальные вопросы текущего состояния и дальнейшего развития военно-технического сотрудничества оборонных ведомств Кыргызской Республики и Российской Федерации.

В завершении заседания стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем развитии военно-технического сотрудничества между двумя государствами и подписали протокол по сотрудничеству.