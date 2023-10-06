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Кыргызыстан провел заседание с РФ по военно-техническому сотрудничеству
XVII заседание Совместной комиссии по военно-техническому сотрудничеству между Кыргызыстаном и Россией прошло на Иссык-Куле
Кыргызыстан провел заседание с РФ по военно-техническому сотрудничеству
Фото: Минобороны Кыргызской Республики / Others
6 октября 2023 г.

C 4 по 5 октября 2023 года в городе Чолпон-Ате Иссык-Кульской области прошло XVII заседание Совместной комиссии по военно-техническому сотрудничеству между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией. Об этом сообщает кыргызское государственное агентство Кабар со ссылкой на Минобороны страны.

В мероприятии принял участие первый заместитель министра обороны Кыргызской Республики полковника Алмазбек Карасартов.

В ходе заседания обсуждены актуальные вопросы текущего состояния и дальнейшего развития военно-технического сотрудничества оборонных ведомств Кыргызской Республики и Российской Федерации.

В завершении заседания стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем развитии военно-технического сотрудничества между двумя государствами и подписали протокол по сотрудничеству.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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