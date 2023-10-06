ПОЛИТИКА
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Баку отверг заявление Макрона об отказе Азербайджана и Турции от встречи
Каждому участнику мероприятия в Гранаде известно, что именно французская сторона выступила против участия Турции, заявили в МИД Азербайджана
Баку отверг заявление Макрона об отказе Азербайджана и Турции от встречи
Фото: AA / Others
6 октября 2023 г.

МИД Азербайджана назвал проявлением лицемерия заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что Баку и Анкара отказались от участия во встрече Европейского политического сообщества в Гранаде.

«Каждому участнику мероприятия хорошо известно, что именно французская сторона выступила против участия Турции во встрече», — говорится в комментарии внешнеполитического ведомства в ответ на заявления французского лидера, с которыми он выступил на пресс-конференции в Гранаде.

«Распространение президентом Франции ложной информации по этому вопросу — неподобающий подход для главы государства», — отмечается в сообщении.

МИД также отреагировал на призывы французской стороны оказывать давление на Азербайджан. «Говорить с Азербайджаном на языке давления бессмысленно и неприемлемо. Вместо того чтобы выступать с такими безответственными заявлениями, было бы полезнее, чтобы Франция положила конец своей коварной политике, направленной на поддержку и вооружение Армении и препятствующей миру и стабильности в регионе», — сказано в комментарии.

Ранее в четверг помощник президента Азербайджана по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев заявил, что азербайджанская сторона отказалась от запланированной на 5 октября встречи в Гранаде из-за предвзятой позиции Франции и ее несогласия на участие Турции в этих переговорах.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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