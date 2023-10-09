ПОЛИТИКА
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Ильхам Алиев: пришло время работать над мирным соглашением с Арменией
Президент Азербайджана выразил надежду, что Баку и Ереван смогут заключить мирный договор. Политик отметил: это позволит развивать трехстороннее сотрудничество с участием Грузии, Армении и Азербайджана
Ильхам Алиев: пришло время работать над мирным соглашением с Арменией
Ильхам Алиев и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выступили с заявлениями для прессы / Others
9 октября 2023 г.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время визита в Тбилиси заявил, что настало время работать над мирным соглашением Баку и Еревана. Об этом говорится на официальном сайте политика.

«Нам следует начать активно работать над мирным соглашением с Арменией. Я надеюсь, что нам этого удастся достичь. И так мы создадим политическую среду и ситуацию на Южном Кавказе, где будет представлено трехстороннее сотрудничество с участием Грузии, Армении и Азербайджана‎»‎, — заявил Алиев на пресс-конференции с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

Президент Азербайджана добавил, что не исключает возможность провести встречу с руководством Армении в Грузии, если Ереван согласится на это. «‎Если Армения даст согласие, мы сразу же при помощи соответствующих ведомств начнем проведение двусторонних и трехсторонних встреч здесь, в Грузии»‎, — подчеркнул Алиев.

Политик отметил: Грузию необходимо подключить к процессу нормализации отношений Азербайджана и Армении. «‎‎Моя идея заключается в том, что самым правильным, будь то исторические аспекты или географические, будет подключение Грузии к этому вопросу. Я благодарю господина премьера за то, что он готов оказать нам помощь в связи с этим вопросом и предлагает свою роль в качестве посредника», — уточнил азербайджанский лидер.

Грузинский премьер выразил надежду, что мирное соглашение Баку и Еревана будет подписано в ближайшее время. Он также поддержал инициативу провести мирные переговоры двух сторон в Тбилиси.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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