Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время визита в Тбилиси заявил, что настало время работать над мирным соглашением Баку и Еревана. Об этом говорится на официальном сайте политика.

«Нам следует начать активно работать над мирным соглашением с Арменией. Я надеюсь, что нам этого удастся достичь. И так мы создадим политическую среду и ситуацию на Южном Кавказе, где будет представлено трехстороннее сотрудничество с участием Грузии, Армении и Азербайджана‎»‎, — заявил Алиев на пресс-конференции с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

Президент Азербайджана добавил, что не исключает возможность провести встречу с руководством Армении в Грузии, если Ереван согласится на это. «‎Если Армения даст согласие, мы сразу же при помощи соответствующих ведомств начнем проведение двусторонних и трехсторонних встреч здесь, в Грузии»‎, — подчеркнул Алиев.

Политик отметил: Грузию необходимо подключить к процессу нормализации отношений Азербайджана и Армении. «‎‎Моя идея заключается в том, что самым правильным, будь то исторические аспекты или географические, будет подключение Грузии к этому вопросу. Я благодарю господина премьера за то, что он готов оказать нам помощь в связи с этим вопросом и предлагает свою роль в качестве посредника», — уточнил азербайджанский лидер.

Грузинский премьер выразил надежду, что мирное соглашение Баку и Еревана будет подписано в ближайшее время. Он также поддержал инициативу провести мирные переговоры двух сторон в Тбилиси.