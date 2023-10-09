Экстремистские еврейские группировки активизировали призывы к убийству имама мечети Аль-Акса шейха Икрима Сабри, сообщают его адвокаты.

Комитет защиты шейха Икрима Сабри, состоящий из юристов, опубликовал в понедельник заявление, в котором говорится, что жизни шейха угрожает серьезная опасность из-за растущего «фашизма» в израильском обществе. Комитет призвал серьезно отнестись к угрозам убийства и обеспечить безопасность Сабри.

Израильские власти будут нести ответственность за любой вред, нанесенный шейху Сабри, подчеркнули в комитете. Там также выразили сожаление из-за молчания «израильских сил безопасности» по поводу провокаций со стороны фанатических еврейских групп и отдельных лиц, которые побуждают экстремистов усиливать подобные «опасные призывы».

В заявлении содержится призыв к «немедленному и тщательному расследованию со стороны израильских служб безопасности в отношении тех, кто подстрекает к убийствам и терроризму». Также в комитете требуют «незамедлительно задержать виновных и привлечь их к ответственности до совершения каких-либо дальнейших преступлений».

Предупреждение Высшего исламского совета

В отдельном заявлении Высший исламский совет Иерусалима под председательством самого шейха Сабри указал, что со вчерашнего дня фанатичные евреи в социальных сетях начали кампанию против Сабри, угрожая ему убийством.

Как подчеркивается в заявлении, жизнь шейха Сабри действительно находится под угрозой, и именно Израиль будет нести ответственность за любой причиненный ему вред.

В Совете также призывают к «срочному вмешательству арабских и исламских стран», поскольку шейх Сабри является значимой фигурой в Палестине.