С начала военных операций Израиля и ХАМАС 7 октября свои дома в Газе были вынуждены покинуть почти 264 тыс. палестинцев. Об этом 11 октября сообщило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов.

Среди 264 тыс. покинувших дома более 175 тыс. человек обратились за убежищем в спецучреждения Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР).

В ООН также заявили, что решение Израиля отключить подачу воды и электричества в секторе Газа приведет к острой нехватке питьевой воды. Это может затронуть как минимум 610 тысяч человек.

Ранее глава Минобороны Израиля Йоав Галант приказал ввести полную блокаду Газы. Сектор остался без электричества, воды и поставок продовольствия.

Как ранее писал TRT на русском, 7 октября ХАМАС начал операцию «Наводнение Аль-Акса». Движение сообщило, что его внезапное нападение стало ответом на попытки Израиля сменить статус мечети Аль-Акса и рост насилия со стороны незаконных еврейских поселенцев. ХАМАС отметил, что выпустил несколько тысяч ракет и взял в плен около сотни израильтян.

В результате авиаударов Израиля по сектору Газа по меньшей мере 1200 палестинцев погибли, более 4 тыс. получили ранения. Бои между сторонами продолжаются.