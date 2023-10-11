Сектору Газа грозит гуманитарная катастрофа, если в ближайшее время не будут открыты безопасные коридоры для доставки помощи.

Об этом агентству «Анадолу» сообщил представитель Ближневосточного Агентства ООН по оказанию помощи палестинским беженцам (БАПОР) Аднан Абу Хасна. Он уточнил: Израиль продолжает блокировать все въезды в сектор Газа. Это делает невозможной доставку гуманитарной помощи в эксклав.

8 октября глава Минобороны Израиля Йоав Галант приказал ввести полную блокаду Газы. Сектор остался без электричества, воды и поставок продовольствия. «Сектор Газа столкнется с беспрецедентной гуманитарной катастрофой, если не будут открыты безопасные коридоры для доставки гуманитарной помощи, включая воду, медикаменты и продукты питания», — подчеркнул Абу Хасна.

По его словам, «в ближайшие часы в секторе Газа закончится бензин, перестанут работать больницы». «Если ситуация останется без изменений, в течение двух недель в секторе Газа не останется продовольствия», — констатировал представитель БАПОР.

Ранее управление ООН сообщило, что более 175 тыс. жителей сектора Газа попросили убежище в 88 школах организации. Число беженцев растет на фоне продолжающихся ударов израильской авиации по сектору Газа.