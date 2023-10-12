ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Путин: военная база Кант вносит вклад в безопасность Центральной Азии
Президент РФ указал, что российская военная база помогает бороться с терроризмом, экстремизмом, наркотрафиком и оргпреступностью
Путин: военная база Кант вносит вклад в безопасность Центральной Азии
Фото: AA / Others
12 октября 2023 г.

Президент России Владимир Путин уверен, что российская авиабаза Кант способствует обеспечению безопасности в Центрально-Азиатском регионе. Об этом он заявил на церемонии по случаю 20-летия авиабазы в кыргызском городе Кант.

«Этот военный форпост вносит существенный вклад в укрепление обороноспособности республики, в обеспечение безопасности и стабильности во всем Центрально-Азиатском регионе и в борьбу с такими острыми вызовами и угрозами, как терроризм, экстремизм, наркотрафик и оргпреступность», — сказал глава российского государства. Его слова приводит агентство ТАСС.

Он также обратил внимание на то, что в эти дни военнослужащие Канта принимают участие в проводимых на территории Кыргызстана учениях миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности «Нерушимое братство — 2023».

«Я очень хорошо помню, как создавался Кант, тогда руководство республики обратилось напрямую с просьбой к Российской Федерации немедленно, как можно быстрее разместить здесь наше авиационное крыло, потому что Кыргызстан подвергся нападению бандформирований, пострадало много людей, и это требовало быстрой совместной реакции», — отметил российский лидер. По его оценке, «сегодня эта база приобрела уже значительное, серьезное и региональное значение».

В свою очередь президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил, что российская авиационная база в Канте является гарантом обеспечения безопасности в Центральной Азии. «Сегодня мы с полной уверенностью можем утверждать, что российская авиационная база в городе Кант является надежным гарантом обеспечения безопасности и стабильности в Центрально-Азиатском регионе», — сказал он во время церемонии по случаю 20-летия авиабазы.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us