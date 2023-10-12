Президент России Владимир Путин уверен, что российская авиабаза Кант способствует обеспечению безопасности в Центрально-Азиатском регионе. Об этом он заявил на церемонии по случаю 20-летия авиабазы в кыргызском городе Кант.

«Этот военный форпост вносит существенный вклад в укрепление обороноспособности республики, в обеспечение безопасности и стабильности во всем Центрально-Азиатском регионе и в борьбу с такими острыми вызовами и угрозами, как терроризм, экстремизм, наркотрафик и оргпреступность», — сказал глава российского государства. Его слова приводит агентство ТАСС.

Он также обратил внимание на то, что в эти дни военнослужащие Канта принимают участие в проводимых на территории Кыргызстана учениях миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности «Нерушимое братство — 2023».

«Я очень хорошо помню, как создавался Кант, тогда руководство республики обратилось напрямую с просьбой к Российской Федерации немедленно, как можно быстрее разместить здесь наше авиационное крыло, потому что Кыргызстан подвергся нападению бандформирований, пострадало много людей, и это требовало быстрой совместной реакции», — отметил российский лидер. По его оценке, «сегодня эта база приобрела уже значительное, серьезное и региональное значение».

В свою очередь президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил, что российская авиационная база в Канте является гарантом обеспечения безопасности в Центральной Азии. «Сегодня мы с полной уверенностью можем утверждать, что российская авиационная база в городе Кант является надежным гарантом обеспечения безопасности и стабильности в Центрально-Азиатском регионе», — сказал он во время церемонии по случаю 20-летия авиабазы.