ПОЛИТИКА
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Правительство Франции запретило акции в поддержку Палестины
Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен запретил все демонстрации в поддержку Палестины, сославшись на то, что они могут «нарушить общественный порядок», и призвал арестовать организаторов и зачинщиков протестов
Правительство Франции запретило акции в поддержку Палестины
Протесты в поддержку Палестины / Others
12 октября 2023 г.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен вынес запрет на любые акции в поддержку Палестины на том основании, что они могут «нарушить общественный порядок». В частности, он направил письмо губернаторам, в котором сообщил, что «организаторы и зачинщики запрещенных демонстраций будут арестованы».

При этом отмечается, что местные власти в разных французских городах разрешили проводить демонстрации в поддержку Израиля. Несмотря на запреты властей, в Лионе прошла акция в поддержку Палестины. Соцсети облетели видеоролики, на которых активисты бегут, размахивая палестинскими флагами, а полиция в ответ применяет перцовый газ.

Также демонстранты поддержали палестинцев в Марселе, Лионе и Нанте. Все акции протеста были разогнаны полицией.

Утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Изз ад-Дин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». Тысячи ракет были выпущены из сектора Газа в сторону Израиля, вооруженные группировки вошли на территорию израильских поселений.

В свою очередь армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей и блокаде территории. В ООН осудили это решение, заявив, что такие меры являются «коллективным наказанием», которое приведет к жертвам среди мирного населения.

За время израильских атак в Газе погибли свыше 1200 палестинцев, почти 264 тыс. местных жителей были вынуждены покинуть свои дома с начала конфликта. По оценкам ООН, сектору Газа грозит гуманитарная катастрофа, если в ближайшее время не будут открыты безопасные коридоры для доставки помощи.

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