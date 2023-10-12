Великобритания объявила о размещении в Восточном Средиземноморье в поддержку Израиля двух кораблей Королевского ВМФ и самолетов морского патрулирования и наблюдения.

В заявлении канцелярии премьер-министра Риши Сунака сообщается, что глава правительства отдал приказ о размещении британских военных в Восточном Средиземноморье для «поддержки Израиля и укрепления региональной стабильности и предотвращения эскалации напряженности».

В сообщении отмечается, что в Восточное Средиземноморье будут направлены корабли Королевского флота «RFA Argus» и «RFA Lyme Bay», а 13 октября в регионе начнут летать морские патрульные и наблюдательные самолеты для отслеживания угроз региональной стабильности.

Также отмечается, что на следующей неделе оперативная группа Королевских ВМС отправится в Восточное Средиземноморье в качестве чрезвычайной меры для поддержки усилий по оказанию гуманитарной помощи.

Утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Изз ад-Дин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». Тысячи ракет были выпущены из сектора Газа в сторону Израиля, вооруженные группировки вошли на территорию израильских поселений.

В свою очередь армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей и блокаде территории. В ООН осудили это решение, заявив, что такие меры являются «коллективным наказанием», которое приведет к жертвам среди мирного населения.

За время израильских атак в Газе погибли 1417 палестинцев, еще 6268 человек получили ранения, почти 264 тыс. местных жителей были вынуждены покинуть свои дома с начала конфликта. По оценкам ООН, сектору Газа грозит гуманитарная катастрофа, если в ближайшее время не будут открыты безопасные коридоры для доставки помощи.