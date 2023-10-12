Власти Турецкой Республики призвали Вашингтон разорвать связи с террористами РПК/YPG в регионе. Об этом заявил официальный представитель МИД Турции Танжу Билгич.

Дипломат подчеркнул, что в ходе операции «Источник мира», проведенной Анкарой на севере Сирии, были ослаблены действия террористических групп РПК/YPG и ДАЕШ, а также она помогла «обеспечить атмосферу мира и стабильности в регионе».

В частности, террористические группировки были оттеснены от турецких границ, также это помогло защитить территориальную целостность Сирии. «Мы ожидаем, что США прекратят сотрудничество с сепаратистской террористической организацией», — подчеркнул Билгич.

Представитель внешнеполитического ведомства добавил, что операция была проведена в рамках права Турецкой Республики на самооборону в соответствии с Уставом ООН и другими «соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН по борьбе с терроризмом».

В МИД отметили, что операция «стала объектом необоснованных обвинений» в указе, продленном президентом США Джозефом Байденом. Во внешнеполитическом ведомстве также подчеркнули, что вместо того чтобы делать выбор в пользу таких «односторонних действий», было бы лучше, если бы Вашингтон, как союзник Анкары, поддержал политику Турции, ориентированную на обеспечение «стабильности и единства Сирии».

9 октября 2019 года Турция начала операцию «Источник мира» на севере Сирии, чтобы обезопасить границы Турецкой Республики, способствовать безопасному возвращению сирийских беженцев и обеспечить территориальную целостность Сирии.