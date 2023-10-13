Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) обвинила Израиль в применении боеприпасов с белым фосфором в Газе и Ливане. Об этом говорится в отчете организации.

«‎HRW на основании подтвержденных видеозаписей и показаний очевидцев установила, что силы Израиля использовали белый фосфор в военных операциях в Ливане и Газе 10 и 11 октября 2023 года соответственно»‎, — заявили в HRW.

Организация предоставила ссылки на два видеоролика, размещенные в социальных сетях, которые показывают «155-мм артиллерийские снаряды с белым фосфором используются, очевидно, в качестве дымовых завес, маркировки или сигнализации». В обоих случаях показаны сцены вблизи израильско-ливанской границы, говорится в сообщении.

Белый фосфор относится к обычным видам вооружений. Но третий протокол Конвенции ООН о негуманном оружии 1980 года запрещает применять это вещество против гражданского населения и гражданских объектов.

Также конвенция запрещает его применение во время ударов по военным целям в гражданских районах. Правозащитные организации, включая HRW, призывают классифицировать фосфорные бомбы как химическое оружие, однако, в отличие от последнего, они не токсичны.

HRW отметила: применение белого фосфора в районах Газы, где проживает более 2 млн человек, увеличивает риск для гражданского населения и противоречит международному гуманитарному праву. В 2013 году израильские военные заявили, что постепенно отказываются от боеприпасов для создания дымовой завесы с белым фосфором.

Израиль признал, что использовал их во время наступления в Газе в 2008-2009 годах, что вызвало обвинения в военных преступлениях со стороны различных правозащитных групп.