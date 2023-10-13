Погубленные жизни, сломанные судьбы, жертвенные младенцы, выжженная земля… — все эти картины ветхозаветного ада пришли в Газу вместе с «единственной демократией на Ближнем Востоке», спасти которую поставил себе целью «коллективный Запад».

Эта цель требует жертвенной палестинской крови, которая сегодня льется потоками, шокируя масштабами жестокости одних и доставляя наслаждение другим.

Ослепленный и одурманенный этой кровью мир без остановки произносит израильские заклинания о «праве на самооборону», «борьбе с терроризмом», «детях террористов». А в это время в Газе в глазах младенцев застыл страх и ужас.

Но у защитников этого чудовища хватает совести выставлять разрушенные дома и уничтоженную Газу как последствия атак ХАМАС на города Израиля.

В ход идет все искусство израильской пропаганды и мифотворчества, сожженные младенцы, отрубленные головы... Откровенные фейки распространяет кабинет премьера Нетаньяху, подхватывает Белый дом и президент Байден, а далее весь мир упивается верностью единственного решения палестинского вопроса — «сожжением дотла».

Запад, позиционирующий себя хранителем свобод, их проводником, оратором права, останавливается на мгновение, отряхивается от десятилетних пыльных образов и не стесняясь заявляет: свободы, права — это нам, а вам тюремные сроки, уголовное преследование за попытку возразить.

Великобритания, Франция, Германия, Австрия и другие страны открыто заявляют о запрете на проведение любых пропалестинских демонстраций, любые попытки возвысить голоса в защиту Газы они объявляют пропагандой терроризма и грозят преследованием. На этом фоне заявляют, что любые протесты и защита разрешены только в пользу Израиля.

Особым цинизмом отличается и русскоговорящий сегмент newmedia. Даже те граждане страны, которые на своих судьбах ощутили все «прелести» оккупации, военных преступлений и отсутствия права, выставляют на аватарки флаги Израиля. И даже некоторые правозащитники в сердцах произносят, что видят единственным решением этого конфликта «кровавый».

Однако общество не должно терять остатки здравого смысла. «Кровавый» способ решения израильско-палестинского конфликта нужен только самому Израилю. Этот рецепт не единственный. Есть еще другой — остановить оккупацию и апартеид, убраться вместе со своим концлагерем к границам 1967 года, обозначенным мировым сообществом и снять блокаду Газы. А далее помочь Палестине развиваться как свободное и независимое государство со столицей в Восточном Иерусалиме.

Это вернет мир на Святую землю, откуда его вытеснили те, кто бежали в начале ХХ столетия от гонений и истребления, но затем сами превратились в гонителей.