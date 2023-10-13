Во Франции задержали женщину после жалобы соседки, которая услышала, как та сказала «салам алейкум» рабочим в доме.

На ее вызов приехали сотрудники органов правопорядка, которые в итоге задержали женщину. Как заявил ее парижский адвокат Набиль Буди, через некоторое время подозреваемую отпустили.

По его словам, в полиции пояснили, что решили проверить слова женщины, поскольку «в нынешних условиях рисковать нельзя».

Адвокат Буди заявил, что его клиентка, задержанная сегодня утром в рамках жалобы, через некоторое время была освобождена.

Ранее TRT на русском сообщал, что в школах Берлина запретили палестинскую символику. В частности, под запрет попадают поча (палестинская куфия, известная как арафатка), одежда, наклейки и другие предметы, символизирующие Палестину.

Свое решение министр образования Берлина Катарина Гюнтер-Вюнш объяснила тем, что они «представляют угрозу школьному миру», и такую демонстрацию символов можно расценить «как пропаганду либо одобрение атак ХАМАС на Израиль».

А правительство Франции запретило акции в поддержку Палестины. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен сослался на то, что демонстрации могут «нарушить общественный порядок». В частности, он направил письмо губернаторам, в котором сообщил, что «организаторы и зачинщики запрещенных демонстраций будут арестованы».

При этом отмечается, что местные власти в разных французских городах разрешили проводить демонстрации в поддержку Израиля.

Утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Изз ад-Дин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». Тысячи ракет были выпущены из сектора Газа в сторону Израиля, вооруженные группировки вошли на территорию израильских поселений.

В свою очередь армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей и блокаде территории. В ООН осудили это решение, заявив, что такие меры являются «коллективным наказанием», которое приведет к жертвам среди мирного населения.