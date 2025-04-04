ПОЛИТИКА
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Чат про удары по Йемену попал под проверку
Пентагон начал внутреннее расследование после сообщений о переписке министра обороны США Пита Хегсета и других чиновников в Signal, где обсуждались авиаудары по хуситам в Йемене
Чат про удары по Йемену попал под проверку
Пит Хегсет / Reuters
4 апреля 2025 г.

Исполняющий обязанности генерального инспектора Пентагона Стивен Стеббинс инициировал расследование из-за использования мессенджера Signal министром обороны Питом Хегсетом и рядом других представителей администрации США. Поводом стали публикации о том, что в этом чате обсуждались детали авиаударов по хуситам в Йемене, включая время атак и типы вооружений.

Как сообщили AFP и Bloomberg, расследование проводится по запросу сенаторов от обеих партий. Цель — выяснить, соблюдались ли правила использования коммерческих мессенджеров для служебных нужд, а также требования по классификации информации и сохранению записей.

Скандал разгорелся после того, как главный редактор журнала The Atlantic Джеффри Голдберг был случайно добавлен в этот чат. Он сообщил, что видел сообщения с точным временем ударов и техническими данными о применяемых самолетах и ракетах. Советник по нацбезопасности Майк Уолц также передавал данные о последствиях атак в режиме реального времени.

Белый дом и Хегсет отрицают, что в переписке была засекреченная информация, и обвиняют Голдберга в предвзятости. Однако федеральный суд обязал администрацию Дональда Трампа сохранить всю переписку с 11 по 15 марта. Это охватывает момент создания чата и день атак.

По данным The Atlantic, часть сообщений в чате была настроена на автоматическое удаление через неделю или четыре, что вызвало сомнения в соблюдении законодательства о хранении государственных архивов. Сам Трамп обвинил в случившемся Уолца, но отказался отправлять в отставку других участников переписки, сосредоточив внимание на успехах военной кампании против хуситов.

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