Президент РФ Владимир Путин прибыл 17 октября в Дом народных собраний в Пекине, где пройдет встреча глав делегаций-участников форума «Один пояс – один путь», а также сам форум.

На видео, опубликованное Кремлем, лидеры двух стран пожали друг другу руки, а затем сделали совместное фото. «Рад вас видеть», — обратился президент РФ к председателю КНР.

Завтра Путин выступит на открытии форума. Ожидается, что его выступление будет вторым после Си Цзиньпина. В этот же день они проведут двусторонние переговоры.

Ранее сегодня Путин встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Он посчитал, что нынешняя встреча с Путиным уже тринадцатая по счету с 2009 года.

«Были сложные встречи, но такой сложной, как эта, еще не было. В такой сложной ситуации мы еще не находились», – сказал Орбан.

Также состоялась встреча с премьер-министром Таиланда Сеттхой Тхависином.

Путин назвал Таиланд старейшим партнером России в Юго-Восточной Азии: «К сожалению, в условиях турбулентности в международных отношениях в прошлом году снизился немного товарооборот. Я очень рассчитываю на то, что смешанная комиссия по двустороннему торгово-экономическому сотрудничеству внесёт свой вклад в то, чтобы изменить этот тренд».