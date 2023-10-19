Сидни Пауэлл признала, что после выборов 2020 года она предприняла действия «с целью умышленного вмешательства в работу электронных маркеров для голосования и машин для подсчета голосов» и «с намерением получить и присвоить информацию, данные и программное обеспечение, являющиеся собственностью корпорации Dominion Voting Systems Corporation».

В рамках сделки Сидни Пауэлл могут приговорить к шести годам условного заключения. Кроме того, она согласилась дать показания во время будущих судебных слушаний и написать письмо с извинениями гражданам штата Джорджия.

В качестве штрафов и компенсаций Пауэлл должна будет выплатить почти $9000.

Она стала вторым человеком, признавшим вину в рамках этого дела. В конце сентября это сделал поручитель по залогам Скотт Холл, которого могут приговорить к пяти годам условно, штрафу в размере $5 тыс. и 200 часам общественных работ.

Остальные 17 обвиняемых, включая самого Трампа, свою вину не признают.