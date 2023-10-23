ТУРЦИЯ
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Президент Турции Эрдоган подписал протокол о вступлении Швеции в НАТО
Протокол передан на рассмотрение Великого национального собрания Турции, говорится в сообщении на странице Управления по связям Администрации президента Турции
Президент Турции Эрдоган подписал протокол о вступлении Швеции в НАТО
Photo: AA / Others
23 октября 2023 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал протокол о вступлении Швеции в НАТО, сообщает Администрация президента.

Соответствующее сообщение было опубликовано в социальных сетях на странице Управления по связям Администрации президента Турции.

В сообщении говорится: «23 октября 2023 года протокол о вступлении Швеции в НАТО подписан президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и передан на рассмотрение Великого национального собрания Турции».

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствовал подписание президентом Турции протокола о присоединении Швеции к НАТО.

Столтенберг выступил с заявлением после подписания протокола президентом Эрдоганом.

«Я приветствую подписание президентом Эрдоганом протокола о присоединении Швеции к НАТО и его передачу на рассмотрение Великого национального собрания Турции. Как я уже сказал на встрече с президентом Эрдоганом в выходные, это сделает весь Альянс сильнее и безопаснее», — сказал генеральный секретарь.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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