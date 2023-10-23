Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал протокол о вступлении Швеции в НАТО, сообщает Администрация президента.

Соответствующее сообщение было опубликовано в социальных сетях на странице Управления по связям Администрации президента Турции.

В сообщении говорится: «23 октября 2023 года протокол о вступлении Швеции в НАТО подписан президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и передан на рассмотрение Великого национального собрания Турции».

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствовал подписание президентом Турции протокола о присоединении Швеции к НАТО.

Столтенберг выступил с заявлением после подписания протокола президентом Эрдоганом.

«Я приветствую подписание президентом Эрдоганом протокола о присоединении Швеции к НАТО и его передачу на рассмотрение Великого национального собрания Турции. Как я уже сказал на встрече с президентом Эрдоганом в выходные, это сделает весь Альянс сильнее и безопаснее», — сказал генеральный секретарь.