Конфликт между Азербайджаном и Арменией по большому счету урегулирован, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече в формате «3+3‎»‎ в Тегеране. Его заявление приводит пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

«Конфликт по большому счету урегулирован. Обе стороны согласились с тем, что Карабах принадлежит Азербайджану, а это была главная нерешенная проблема. Сейчас остаются практические шаги по полной нормализации отношений, прежде всего по подготовке мирного договора, делимитации границ и налаживанию транспортных экономических связей без каких-либо препятствий», — подчеркнул Лавров.

Министр отметил, что вопросу делимитации азербайджано-армянской границы было посвящено отдельное соглашение Москвы, Баку и Еревана.

«Они — армяне и азербайджанцы — договорились создать комиссию по делимитации, в работе которой с их согласия будет участвовать российская сторона в качестве консультанта. К сожалению, достаточно длительный период эта комиссия не собиралась‎»‎, — уточнил глава МИД России.

В конце сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку и Ереван могут ускорить подписание мирного договора.

«‎20 сентября [после завершения антитеррористической операции Азербайджана в Карабахском регионе республики] мы восстановили наш суверенитет. С 20 сентября настало время, чтобы представители Азербайджана и Армении сели за стол переговоров для работы над проектом мирного соглашения. И теперь будет проще ускорить подписание мирного договора‎», — подчеркнул азербайджанский лидер.

Он отметил, что параллельно Баку и Еревану необходимо активно работать над делимитацией границы и положить конец многолетнему противостоянию.