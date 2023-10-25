Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления в парламенте страны призвал оказать давление на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, чтобы остановить действия еврейского государства в секторе Газа.

«Я призываю все страны, имеющие здравый смысл и совесть, оказать давление на правительство Нетаньяху, чтобы Государство Израиль пришло в себя», — заявил он.

«Турция призывает созвать международную палестино-израильскую мирную конференцию с участием всех влиятельных региональных игроков», — добавил президент. По его словам, «все стороны израильско-палестинской войны должны снять пальцы с курка, немедленно объявить прекращение огня».

Также турецкий лидер заявил о готовности Анкары стать гарантом прав палестинской стороны за счет «гуманитарного, политического и военного присутствия». «Призываем международное сообщество оценить наше предложение», — сказал он.

При этом он отметил, что страны за пределами региона «подливают масла в огонь», поддерживая Израиль.

Президент добавил, что в нынешней ситуации «глубоко удручен бессилием» ООН и «ожидает хотя бы на этот раз достойного выполнения своей миссии Организацией исламского сотрудничества, основная цель создания которой — поддержка палестинского дела».

Отмена визита в Израиль

Президент Турции заявил об отмене всех планируемых визитов турецких официальных лиц в Израиль, включая собственный государственный визит в эту страну.

«Я пожал руку Нетаньяху один раз в жизни, в Турецком доме в Америке. Он злоупотребил нашей доброй волей. У нас был проект поездки в Израиль, мы его отменили», — сообщил турецкий лидер.

Эрдоган заявил, что мир не может прийти в регион, пока террорист не будет назван террористом, воры, замаскированные под поселенцев в военной или полицейской форме, не будут названы ворами, а убийцы не будут названы убийцами. Он подчеркнул, что Турция не допустит, чтобы жителей Газы «изгнали с их земель».

При этом президент отметил, что у Турции нет проблем с Израилем, но ее не устраивает его политика в отношение палестинцев. «У нас нет проблем с Государством Израиль, но мы никогда не одобряли, что оно действует как группировка вместо государства. Оно совершает одно из самых жестоких нападений в истории на угнетенных в Газе», — подчеркнул он.

«Мир в регионе зависит от создания независимого палестинского государства, признанного всем миром. В противном случае невозможно предсказать, к чему приведет радикализация», — заключил он.

Утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». В свою очередь армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей. На текущий момент по около 6 тыс. палестинцев были убиты в результате израильских ударов по Газе.​​​​​​​