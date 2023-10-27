ПОЛИТИКА
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МИД Азербайджана раскритиковал заявления министра культуры Франции
Ранее глава французского ведомства Рима Абдул-Малак заявила о якобы угрозе исчезновения памятников истории и культуры в Карабахском регионе. В Баку заявление министра назвали примером «предвзятости»‎ французской стороны
МИД Азербайджана раскритиковал заявления министра культуры Франции
фото AA / Photo: AA Archive
27 октября 2023 г.

МИД Азербайджана раскритиковал заявление министра культуры Франции и обвинил французскую сторону в предвзятости. Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского ведомства.

Во время визита в Армению министр культуры Франции Рима Абдул-Малак заявила, что в Карабахском регионе якобы существует угроза исчезновения памятников истории и культуры. Политик призвала создать различные механизмы для защиты артефактов.

«Упомянутый визит и заявления о культурном наследии в Карабахском регионе Азербайджана — очередной пример слабости и предвзятости французской стороны. Азербайджан прекрасно осознает важность охраны всех культурных и исторических памятников на своей территории и, в частности, свои обязательства в данном контексте‎»‎, — говорится на сайте МИД Азербайджана.

«‎Франция, будучи страной, которая экспроприировала исторические и культурные ценности, принадлежащие другим народам, не имеет морального права поднимать такие вопросы»‎, — подчеркнули в ведомстве.

Пресс-секретарь МИДа Айхан Гаджизаде отметил: утверждения французской стороны о том, что памятники культуры и истории в Карабахском регионе находятся под угрозой после антитеррористических мероприятий Азербайджана, безосновательны. По его словам, эту оценку подтвердили две миссии ООН в регион.

«‎К сожалению, Франция, ни как посредник в завершившемся армяно-азербайджанском конфликте, ни как влиятельная страна в рамках ЮНЕСКО, никогда не выражала озабоченности по поводу полного разрушения армянской стороной исторических, культурных и религиозных памятников, будь то на территории Азербайджана или Армении»‎, — уточнил Гаджизаде.

По его словам, именно Баку на протяжении почти 30 лет настойчиво обращался в международные организации с призывами к реализации оценочных миссий, связанных с умышленным уничтожением культурного наследия на бывших оккупированных территориях Азербайджана и в Армении и его незаконным вывозом.

«‎К сожалению, ввиду препятствий со стороны Армении сделать это не удалось. Сама ЮНЕСКО также подтвердила этот факт в своем отчете за 2005 год»‎, — констатировал представитель министерства.

Он призвал французскую сторону «‎не вмешиваться во внутренние дела Азербайджана и положить конец подобным провокационным заявлениям».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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