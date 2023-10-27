Израиль начал расширение наземной операции в секторе Газа, сообщает представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.

«Мы увеличили темп атак на сектор Газа», — заявил он. При этом отметил, что «это не начало полномасштабной наземной операции».

Израильская армия бомбит Газу, где проживают 2,3 млн палестинцев, уже 21 день, атаки не прекращаются ни днем, ни ночью. В настоящее время регион также находится под обстрелом, так отключены мобильная связь и интернет. Связь с Газой практически прервана.

Ранее спикер Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авичай Адри заявил, что Израиль ввел полную блокаду сектора Газа и «готов начать в регионе наземную операцию». По его словам, «страна вступит в следующую фазу войны в выбранное ей время».

Утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». В свою очередь, армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей. На текущий момент в результате израильских ударов по Газе были убиты около 7 тыс. палестинцев.