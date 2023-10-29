ПОЛИТИКА
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Трамп обещает вернуть запрет на въезд мусульман в США
Во время мероприятия с участием видных представителей еврейской общины экс-президент США Дональд Трамп выступил за возвращение спорного ограничения на въезд в страну для представителей мусульманских стран
Трамп обещает вернуть запрет на въезд мусульман в США
Экс-президент США Дональд Трамп / Фото: Reuters
29 октября 2023 г.

Бывший президент США Дональд Трамп, рассчитывающий вернуться на пост главы государства, пообещал восстановить свой спорный запрет на поездки для представителей мусульманских стран в случае своего переизбрания.

«Вы помните запрет на поездки? В первый же день я восстановлю наш запрет на поездки», ––– заявил политик на конференции республиканской еврейской коалиции, ежегодном мероприятии политических доноров.

Бывший лидер США был в числе нескольких республиканцев, выступавших на конференции и пообещавших оказать непоколебимую поддержку израильскому вторжению в сектор Газа.

Напомним, что в начале своего президентства в 2017 году Дональд Трамп серией своих указов ввел дискриминационные ограничения на въезд в США путешественников из Ирана, Ливии, Сомали, Сирии, Йемена, а также Ирака и Судана.

Инициатива была быстро оспорена судебной властью как дискриминационная по отношению к целой религиозной группе, однако Белый дом на тот момент продолжил продвигать свою концепцию визовой политики.

С приходом к власти президента Джо Байдена в 2021 году «мусульманский запрет» был отменен.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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