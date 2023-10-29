ПОЛИТИКА
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В Израиле хотят присваивать статус террориста отдельным лицам
Власти Израиля намерены внести коррективы в законодательство о борьбе с террористическими организациями, разрешив присваивать этот статус конкретным людям
В Израиле хотят присваивать статус террориста отдельным лицам
Израильская полиция / Фото: Reuters
29 октября 2023 г.

В Израиле могут разрешить присваивать формальный статус террориста не только группировкам и организациям, но и отдельным лицам. Соответствующую поправку к национальному законодательству одобрила правительственная комиссия, сообщается в совместном заявлении министра обороны Йоава Галанта и министра юстиции Ярива Левина.

«В закон будут внесены поправки, дающие возможность министру обороны присваивать статус террористов отдельным лицам. Сегодня закон позволяет обозначать таким статусом только организации», –– отмечается в их сообщении.

Как уверяют авторы, цель инициативы –– «предотвратить финансирование лиц, действующих в различных организациях», в том числе в ХАМАС.

Министры всерьез полагают, что этот шаг «усилит административные меры, которые могут применяться против отдельных террористов и террористических организаций». Отдельно они обещают рассмотреть «вопросы вербовки, финансирования и перевода средств».

Ранее на фоне вооруженной эскалации вокруг сектора Газа правительство Израиля задумалось о том, чтобы разрешить полиции открывать огонь на поражение по протестующим, если те блокируют транспортные магистрали во время ведения боевых действий. По информации гостелерадиокомпании «Кан», генпрокурор страны Гали Бахарав-Миара согласилась ускорить одобрение соответствующего законодательства, предложенного министром национальной безопасности Итамаром Бен-Гвиром.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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