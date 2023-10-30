Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе одобрили план использовать прибыль, полученную от замороженных государственных активов России, для восстановления Украины. Политики призвали Еврокомиссию внести юридические предложения на этот счет. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники.

«Необходим решительный прогресс в координации с партнерами, в том, как любые доходы, полученные частными организациями непосредственно от замороженных активов России, могут быть направлены на поддержку Украины и ее восстановление и реконструкцию»‎, — говорится в тексте совместного заявления лидеров ЕС.

Сколько российских средств заморожено в ЕС?

Из примерно $300 млрд российских валютных резервов, замороженных странами G7, большая часть — более €200 млрд — находится в ЕС. По мере того как российские ценные бумаги достигают срока погашения и реинвестируются финансовыми посредниками, они приносят прибыль.

По данным правительства Бельгии, бельгийская клиринговая палата Euroclear владеет российскими государственными активами на сумму €180 млрд и за первые девять месяцев года получила прибыль в размере €3 млрд, говорится в квартальных результатах. В Люксембурге находится Clearstream, еще одна клиринговая палата, в настоящее время хранящая замороженные российские ценные бумаги.

ЕС выдвинул идею обложить налогом эту прибыль в пользу Украины, но Европейский центральный банк (ЕЦБ) и некоторые члены ЕС, включая Францию и ФРГ, выразили сомнения в законности этого шага. В частности, ЕЦБ опасается, что этот шаг взбудоражит финансовые рынки и ослабит позиции евро как резервной валюты.

Опасения и юридические риски для евро

Идея использовать замороженные российские активы для восстановления Украины циркулирует в европейских столицах уже больше года, отмечает издание.

В июне текущего года фон дер Ляйен пообещал подготовить предложение о том, как использовать российские государственные активы «до летних каникул», но так и не предложила — во многом из-за опасений, высказанных ЕЦБ и инвесторами.

Затем Брюссель попытался подготовить заявление G7 об использовании российских активов для Украины, чтобы гарантировать, что ЕС не будет нести юридические и финансовые риски, если предпримет такой беспрецедентный шаг в одиночку. Несмотря на попытки Еврокомиссии добиться такого соглашения на недавних встречах министров юстиции и финансов стран G7, этого также не произошло. Страны опасаются юридических последствий этого шага.

На саммите в Брюсселе 27 октября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен попросила лидеров предоставить ведомству полномочия на юридическую проработку вопроса.

В странах Балтии, Дании, Швеции, Финляндии и Польше поддержали идею использовать прибыль от замороженных российских активов. Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо потребовал принять во внимание все связанные с этим правовые, макроэкономические и монетарные риски. Однако в Париже и Берлине по-прежнему не торопятся согласовать общую концепцию.

Ответ России

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ответ на заявление европейских лидеров подчеркнул: Москва даст симметричный ответ, если Европа «‎украдет»‎ замороженные средства России.

Политик отметил: некоторые европейские политики вновь начали разговоры о воровстве замороженных средств РФ, чтобы за счет них продолжить поставки вооружений Украине.

Володин предупредил: в этом случае Россия оставляет за собой право конфисковать намного большие активы, которые принадлежат «‎‎недружественным» государствам, «‎чем наши замороженные на территории Европы средства‎».