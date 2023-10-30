ПОЛИТИКА
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Сторонники Израиля совершили нападение на мечеть Оксфорда
На Центральную мечеть Оксфорда (COMS) в Англии совершено нападение. Неизвестный бросил в сторону мечети две канистры с бензином, на которых были написаны буквы «IDF» — английская аббревиатура Армии «обороны» Израиля.
Сторонники Израиля совершили нападение на мечеть Оксфорда
Сторонники Израиля совершили нападение на мечеть Оксфорда / Others
30 октября 2023 г.

На Центральную мечеть Оксфорда (COMS) в Англии совершено нападение. Неизвестный бросил в сторону мечети две канистры с бензином, на которых были написаны буквы «IDF» — английская аббревиатура Армии «обороны» Израиля.

Ранее сторонник Израиля совершил нападение с топором на прихожанина мечети.

«Мы с сожалением сообщаем, что после отвратительного исламофобского инцидента с членом нашей общины, которого на прошлой неделе ударили топором по голове и руке, сегодня неизвестный совершил нападение на мечеть», — заявили в COMS, предупреждая прихожан о необходимости предпринимать повышенные меры безопасности в связи с ростом антиисламских настроений и агрессии со стороны представителей еврейской общины.

«Эта попытка запугать нас, и она не получит отклика. Мы, используя свои демократические права, продолжим проявлять солидарность с невинными палестинцами, которых незаконно истребляют без разбора», — говорится в заявлении.

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