ПОЛИТИКА
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Еврейские экстремисты напали на общежитие палестинских студентов
Сотни фанатичных евреев совершили налет на университетское общежитие для палестинских студентов с израильским гражданством в Нетании, скандируя лозунги «смерть арабам».
Еврейские экстремисты напали на общежитие палестинских студентов
Еврейские экстремисты напали на общежитие палестинских студентов / Others
30 октября 2023 г.

Ультраправая толпа пыталась проникнуть в общежитие, выбивая двери и бросая посторонние предметы в окна. На кадрах, попавших в социальные сети и израильские медиа, обращает на себя внимание тот факт, что небольшое количество израильской полиции присутствует у входа в общежитие и не пытается сдержать нападавших.

Один из лидеров фанатичной еврейской группировки поделился кадрами инцидента и написал на своей странице в социальной сети, что «они не остановятся, пока не выгонят арабов».

Мэр Нетании Мирьям Файрберг-Икар приняла решение эвакуировать студенческое общежитие на случай нападения евреев-фанатиков.

Нападения фанатичных еврейских поселенцев на палестинцев в оккупированном Восточном Иерусалиме и на Западном берегу реки Иордан, а также на территории Израиля участились после начала израильской военной агрессии в Газе.

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