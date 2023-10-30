Ультраправая толпа пыталась проникнуть в общежитие, выбивая двери и бросая посторонние предметы в окна. На кадрах, попавших в социальные сети и израильские медиа, обращает на себя внимание тот факт, что небольшое количество израильской полиции присутствует у входа в общежитие и не пытается сдержать нападавших.

Один из лидеров фанатичной еврейской группировки поделился кадрами инцидента и написал на своей странице в социальной сети, что «они не остановятся, пока не выгонят арабов».

Мэр Нетании Мирьям Файрберг-Икар приняла решение эвакуировать студенческое общежитие на случай нападения евреев-фанатиков.

Нападения фанатичных еврейских поселенцев на палестинцев в оккупированном Восточном Иерусалиме и на Западном берегу реки Иордан, а также на территории Израиля участились после начала израильской военной агрессии в Газе.