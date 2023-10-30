Первая леди Турции Эмине Эрдоган провела встречу со специальным представителем генерального секретаря ООН по вопросам безопасности дорожного движения Жаном-Анри Тодтом. Он прибыл в Стамбул для участия в программе Всемирного дня городов 31 октября.

В ходе встречи Тодт заявил, что Турция занимает лидирующие позиции в мире в сфере борьбы с экологически вредными отходами, и поздравил Эмине Эрдоган с успехами в реализации проекта «Ноль отходов», который стартовал 6 лет назад под ее эгидой.

Спецпредставитель генсека ООН подчеркнул, что поощрение использования общественного транспорта, езды на велосипеде и пеших прогулок в городах снизит количество дорожно-транспортных происшествий, повысит безопасность дорожного движения и будет способствовать развитию экономики замкнутого цикла.

Первая леди Турции также поделилась с гостем, что количество дорожно-транспортных происшествий сократилось в стране вдвое благодаря работам по строительству и содержанию дорог, которые начали активно проводиться с начала правления ее супруга, президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

О прошедшей встрече Эмине Эрдоган сообщила в социальных сетях. По ее словам, в ходе беседы было уделено отдельное внимание декларации доброй воли Global Zero Waste, которую подписал в середине сентября на 78-й Генассамблее ООН в Нью-Йорке президент Эрдоган.

«Мне было приятно узнать, что господин Тодт высоко оценил усилия Турции на этом направлении, согласившись с тем, что смертность в результате дорожно-транспортных происшествий недопустима. Мы также поделились мнениями об образцовых практиках, которые будут способствовать развитию экономики замкнутого цикла и повышению безопасности дорожного движения, –– отметила первая леди Турции. –– Я верю, что вместе мы добьемся более безопасных, пригодных для жизни и устойчивых городов».