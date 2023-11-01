Крупнейший в мире вещательный союз собрал около 3,5 млрд зрителей и насчитывает 246 членов из 65 стран. В ходе 60-го заседания был избран новый глава организации, им стал генеральный директор TRT Мехмет Захид Собаджи.

Помощниками Собаджи станут руководители компаний из Китая, Индии и Японии. Так, генеральный директор TRT Cобаджи будет исполнять обязанности президента ABU в течение трех лет, до 1 ноября 2026 года.

Обязанности вице-президента исполнит генеральный директор Китайской радиовещательной корпорации NRTA Ян Чэншэн. А также — генеральный директор Индийской вещательной корпорации Прасар Бхарати и вице-президент Японской радиовещательной корпорации NHK INOUE Тацухико. Генеральный директор TRT также будет тесно сотрудничать с генеральным директором ABU Ахмедом Надимом.

Стороны будут регулярно обмениваться мнениями о посещениях, исследованиях, проводимых в ABU, а также обсуждать текущие проблемы вещательного союза. “Мое избрание президентом вещательного союза важно для цели Турции — стать ведущей страной во всех сферах”,— прокомментировал назначение Собаджи.

Генеральный директор TRT отметил, что рассматривает переход руководства ABU в Турцию — это важный шаг, который отражает подъем Турецкой Республики.

“Президентство в ABU совпало со 100-летием Турецкой Республики, что не может не радовать. Наша нация никогда не шла на уступки в своей борьбе и всегда добивалась поставленных целей. Мы сможем эффективно управлять этим процессом”,— сказал он.

Мехмет Захид Собаджи также подчеркнул, что Турция вступила во второе столетие: “Турции необходимо продолжать подъем и укреплять свои позиции в качестве ведущей страны. Когда Турция ставит перед собой цель, она ее обязательно достигает: от внешней до внутренней политики, от энергетики до окружающей среды, от экономики и промышленности до образования и технологий. Таким образом, мы можем рассматривать президентство в ABU как шаг и вклад в достижение целей, поставленных Турцией, в международном медиа-пространстве”.

По его словам, благодаря каналам TRT, таким как TRT World и TRT Arabi, а также международным цифровым новостным платформам, TRT стал вещательной корпорацией, которая рассказывает обо всем происходящем в мире.

“Выполняя эту задачу, мы также не пренебрегаем своими обязанностями. Мы стремимся быть голосом совести всего мира, голосом тех, кого не слышат. Мы пытались пережить это в рамках недавней резни, совершенной в отношении Палестины”.

В 2024 году заседание Генеральной Ассамблеи ABU пройдет в Стамбуле.

TRT в течение многих лет была членом Европейского вещательного союза, участником постоянной конференции средиземнорских аудиовизальных операторов (COPEAM), Средиземноморского центра аудиовизальных коммуникаций (CMCA), а недавно стала членом Африканского вещательного союза (AUB).