В столице Казахстана проходит юбилейный 10-й саммит Организации тюркских государств. В мероприятии принимают участие главы государств — членов ОТГ — Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана, а также лидеры государств-наблюдателей — Венгрии и Туркменистана.

Президент Турции в своем выступлении на полях саммита 3 ноября затронул многие темы: от гуманитарной катастрофы в секторе Газа до важности установления стабильности в Афганистане.

«Нашей самой важной силой в борьбе с глобальными вызовами являются единство и солидарность тюркского мира. Мы видим истину в событиях, с которыми сталкиваемся в последнее время. Азербайджан полностью освободился от оккупации, которая 30 лет продолжалась в Карабахе. И мы испытываем гордость и радость по поводу этого исторического достижения», – сказал президент Турции.

В свою очередь Армения должна выполнить свои обязательства перед Азербайджаном. В том числе это предполагает реализацию транспортного коридора, который соединит Нахчыван с западными регионами Азербайджана.

Сегодня на глазах всего мира в Палестине разворачивается беспрецедентная человеческая трагедия, продолжил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Массированным израильским бомбардировкам подвергаются больницы, школы, мечети и лагеря беженцев, где люди пытались найти защиту.

«Преступления против человечности совершаются в сектора Газа ровно 28 дней. Мы заняли принципиальную гуманитарную позицию с начала этого кризиса. Нашим приоритетом является быстрое установление гуманитарного прекращения огня. Также мы работаем над новыми механизмами, которые будут гарантировать безопасность каждого человека, независимо от того, является ли он мусульманином, христианином или евреем», — сказал президент Турции.

На данный момент Анкара продолжает свои усилия по закладке основы для проведения международной мирной конференции. В сектор Газа были отправлены 10 самолетов с гуманитарной помощью, и доставка грузов продолжится.

Единство в позиции стран-участниц ОТГ должно стать примером для других государств. Сегодня весь мир испытывает негативные последствия войны в Украине: от энергетики до продовольствия и транспорта.

«Мы продолжим наши усилия по установлению справедливого мира. Устойчивый мир и стабильность в Афганистане также послужит процветанию и стабильности на всем континенте за пределами Центральной Азии», — подчеркнул президент Турции.

В ходе 10-го саммита ОТГ председательство в объединении на 2024 год перейдет от Узбекистана к Казахстану. Ожидается, что на саммите будут подписаны Астанинский акт и Астанинская декларация, а также принят ряд важных решений в сфере экономики, торговли, транспорта, таможни, финансов, образования, туризма, культуры.