Израиль с воздуха атаковал машины скорой помощи, которые находились у главного входа в больницу Шифа и готовились отправиться в южную часть сектора Газа. Сообщается о погибших и раненых.

В больнице находились тысячи пациентов и мирных жителей.

Министерство здравоохранения Палестины в секторе Газа заявило, что Международный Красный Крест не может получить от Израиля заверений в безопасности эвакуации раненых из больницы Шифа в Египет.

В ведомстве также предупредили мир о гуманитарной катастрофе, объявив, что главный генератор больницы Шифа, крупнейшей больницы в блокированном секторе Газа, может отключиться в течение нескольких часов из-за нехватки топлива.

Минздрав Палестины призвал международные организации, страны и народы мира взять на себя ответственность за спасение жизней раненых в соответствии с международным гуманитарным правом, в соответствии со статьей 4 Женевской конвенции.