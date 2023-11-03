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Израиль ударил по машинам скорой помощи
Военные Израиля нанесли воздушный удар по машинам скорой помощи, готовившейся отправиться в южную часть сектора Газа. Есть погибшие и раненые
Израиль ударил по машинам скорой помощи
Газа / Others
3 ноября 2023 г.

Израиль с воздуха атаковал машины скорой помощи, которые находились у главного входа в больницу Шифа и готовились отправиться в южную часть сектора Газа. Сообщается о погибших и раненых.

В больнице находились тысячи пациентов и мирных жителей.

Министерство здравоохранения Палестины в секторе Газа заявило, что Международный Красный Крест не может получить от Израиля заверений в безопасности эвакуации раненых из больницы Шифа в Египет.

В ведомстве также предупредили мир о гуманитарной катастрофе, объявив, что главный генератор больницы Шифа, крупнейшей больницы в блокированном секторе Газа, может отключиться в течение нескольких часов из-за нехватки топлива.

Минздрав Палестины призвал международные организации, страны и народы мира взять на себя ответственность за спасение жизней раненых в соответствии с международным гуманитарным правом, в соответствии со статьей 4 Женевской конвенции.

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