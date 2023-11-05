Международное сообщество несет ответственность за разрешение гуманитарных кризисов, подобных тому, который сейчас усугубляется в секторе Газа, заявил глава Управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун, выступая на фестивале гуманитарных фильмов TRT World Citizen.

«Отчеты и статистические данные, вне зависимости от их значимости, недостаточны для облегчения страданий обездоленных и угнетенных людей. Вместо этого именно нарративы, которые можно найти в кинофильмах и произведениях искусства, обладают способностью искренне тронуть наши сердца», — подчеркнул Алтун.

По его словам, главное, что мобилизует Турцию бороться с гуманитарными кризисами, — «это не трагедии, сведенные к цифрам или категориям, а понимание боли и жизни тех, кто ее испытывает раз за разом».

«Израильский вопрос»

«Сегодня мы находимся в точке, когда мы можем провозгласить миру настоящее название этой проблемы, которую некоторые люди годами называли «палестинской проблемой». Имя этой проблемы — израильский вопрос», — подчеркнул Алтун.

Он отметил, что Турция предприняла смелые шаги для решения этих проблем, однако некоторые члены международного сообщества остались пассивными перед лицом гуманитарных кризисов, что подчеркивает важность глобального партнерства.

«Некоторые страны не проявляют смелости, чтобы противостоять этой проблеме, и закрывают на нее глаза, но Турция находится на передовой», — сказал он.

Глава Управления по коммуникациям администрации президента Турции в то же время отметил: «Пока израильская проблема игнорируется, этот исторически растущий кризис будет продолжать обостряться и еще больше угрожать человечеству».

Алтун подчеркнул жизненно важную роль сторителлинга и искусства в развитии понимания и сочувствия к страданиям обездоленного и угнетенного населения. В этом велика роль фестиваля гуманитарных фильмов TRT World Citizen, добавил он.