Кабинет министров Германии одобрил законопроект, предусматривающий более быстрое выдворение людей, которым отказано в предоставлении убежища. Согласно новым правилам, предусматривается увеличение максимальной продолжительности содержания под стражей в ожидании высылки с 10 до 28 дней.

Помимо этого, разрешаются обыски по месту жительства мигрантов для того, чтобы получить документы и установить личность просителей убежища. К тому же отменяется обязанность властей в некоторых случаях за месяц предупреждать о депортации. Полиции разрешили приходить за депортируемыми ночью. Теперь документ предстоит утвердить в бундестаге.

Новый курс Шольца

Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал активно заняться миграционными вопросами после земельных выборов в Баварии и в Гессене, где избиратели активно голосовали против его коалиционного правительства, сформированного социал-демократами, «зелеными» и либералами из СвДП.

Социал-демократы в Баварии набрали всего 8,4%, их фракция в местном ландтаге будет самой малочисленной. В Гессене ситуация оказалась еще более удручающей. В этой федеральной земле на протяжении многих лет после Второй мировой войны и вплоть до конца прошлого века пост премьер-министра занимали социал-демократы, однако сейчас СДПГ получила худший вариант в истории — 15,1%, потеряв чуть меньше пяти процентов.

Как отмечает Associated Press, в последние месяцы особенно активно заполняются лагери для беженцев и мигрантов. В частности, речь идет о новых мигрантах из стран «третьего мира» в дополнение к примерно миллиону украинцев, которые приехали в ФРГ.

По словам Олафа Шольца, Германии необходимо начать «в больших объемах» депортировать мигрантов, не имеющих права остаться. «Чтобы защитить фундаментальное право на предоставление убежища, мы должны существенно ограничить нелегальную миграцию. Те, кто не имеет права остаться, должны покинуть нашу страну», — вторит ему Фазер.

Она добавила, что в этом году Германия депортировала примерно на 27% больше людей, чем в прошлом году. Однако по-прежнему «существует большая необходимость и дальше принимать меры». В частности, планируется продлить проверки на границах с Польшей, Чехией и Швейцарией как минимум на 20 дней.