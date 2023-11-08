Республиканец Рич Маккормик, который внес резолюцию о порицании Тлаиб, заявил, что его предложение является ответом на «антисемитскую» риторику. Проект резолюции вызвал эмоциональные и напряженные дебаты. «Меня не заставят замолчать, и я не позволю, чтобы мои слова искажались», — заявила Тлаиб. Она подчеркнула, что ее высказывания направлены против действий руководства Израиля, а не евреев в целом. Выступавшие против вынесения порицания законодатели говорили, что речь идет о свободе слова, и предупреждали, что это может создать прецедент. Семья Тлаиб проживает на Западном берегу реки Иордан. В 2019 году она получила разрешение на въезд от израильских властей, чтобы проведать близких. Однако Тлаиб отказалась от этого предложения, отметив, что Тель-Авив выдвинул репрессивные условия визита. Ранее Тлаиб отмечала, что ее избрание в Конгресс США стало «проблеском надежды» для палестинцев, который мог бы «открыть миру всю степень и тяжесть их гуманитарного положения».