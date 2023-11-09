Читатели осудили издание The Jerusalem Post за бестактную пропаганду, по их мнению, «геноцидной диеты».

В статье израильской газеты высказывалось мнение, что стресс, вызванный «интенсивностью боевых действий в Газе», может быть положительным фактором, поскольку он может подавлять гормоны аппетита и мотивировать людей к физическим нагрузкам, что неизбежно приведет к снижению веса.

В удаленном сообщении читателям рекомендовалось «прислушиваться к своему организму и есть, когда голоден», не доводить себя до неконтролируемого переедания, а также рекомендовалось ограничить время просмотра новостей. В статье также рекомендовались физические упражнения для поднятия настроения.

Тем временем в Газе в магазинах и пекарнях заканчиваются продукты первой необходимости, такие как мука и хлеб, после введения Израилем 9 октября «полной блокады» Газы и заявления, что в эксклаве не будет «ни электричества, ни еды, ни топлива».

В результате, по данным Oxfam, за последний месяц в осажденный эксклав попало только 2% от того объема продовольствия, который обычно получает Газа.

Ранее в прошлом месяце британская благотворительная организация осудила Израиль за использование голода в качестве оружия в Газе.

«Сейчас родители в Газе не знают, смогут ли они накормить своих детей сегодня и доживут ли они до завтра. Страдания, испытываемые всего в нескольких метрах от них, непостижимы по эту сторону границы», — заявила Синди Маккейн, исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.