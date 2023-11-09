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Аэропорт Стамбула стал самым загруженным в Европе
Новый аэропорт Стамбула обошел по количеству ежедневных рейсов лондонский Хитроу и парижский Шарль-де-Голль
Аэропорт Стамбула стал самым загруженным в Европе
Новый аэропорт Стамбула / Others
9 ноября 2023 г.

Европейская организация по безопасности аэронавигации (Евроконтроль) опубликовала отчет, согласно которому с 30 октября по 5 ноября аэропорт Стамбула в среднем обслуживал 1283 рейса ежедневно. Таким образом, он стал самым загруженным в Европе.

В пятерку лидеров также вошли лондонский Хитроу — около 1255 рейсов каждый день, парижский Шарль-де-Голль — 1240 рейсов, аэропорт Франкфурта — 1210 и амстердамский Схипхол — 1179.

Аэропорт Стамбула имеет множество наград. В конце апреля он был вновь удостоен награды журнала Wherever Family как «самый удобный международный аэропорт для семейного отдыха».

В январе этого года власти страны открыли новую линию метро из центра Стамбула до аэропорта İstanbul Havalimanı. Поезда метро, которые ходят по этой линии, самые быстрые в Европе. Теперь дорога до аэропорта Стамбул со станции Кягытхане в европейской части города занимает меньше 20 минут.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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