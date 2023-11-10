Глава американского Госдепа Энтони Блинкен заявил, что необходимо сделать еще больше, для защиты гражданского населения и обеспечения доставки гуманитарной помощи.

«Слишком много палестинцев было убито, так много вреда было нанесено за последние несколько недель. Мы хотим сделать все возможное для того, чтобы предотвратить причинение им вреда и сделать более активной доставку гуманитарной помощи», — пояснил госсекретарь США.

По его словам, Вашингтон внес дополнительные предложения по защите гражданского населения в секторе Газа. Он также добавил, что «нужен больший прогресс» в создании двух гуманитарных коридоров для гражданского населения.

В настоящее время Блинкен вместе с министром обороны США Ллойдом Остином находится в Нью-Дели, где встречается с индийскими коллегами в рамках формата «2+2».

Утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». В свою очередь армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей.

На текущий момент более 11 тыс. палестинцев были убиты в результате израильских ударов по Газе.

Как писал TRT на русском, 27 октября Израиль объявил о начале второго этапа войны в Газе и расширил наземные действия в секторе.