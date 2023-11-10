Пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик на ежедневной пресс-конференции заявил, что нападения на лагерь беженцев в Дженине привели к большим человеческим жертвам. Он добавил, что люди продолжают бежать на юг Газы. В четверг, 9 ноября, туда перебрались 50 тысяч человек.

Дюжаррик отметил, что гуманитарной помощи, поступающей в Газу, недостаточно. С 21 октября в регион смог въехать 821 грузовик с гумпомощью.

По его словам, «в район к северу от Газы гуманитарная помощь не доставлялась уже 8 дней». На севере из-за отсутствия топлива и воды закрыты пекарни, а на юге работают всего 9.

«Люди подвергаются авиаударам, когда часами стоят в очереди за хлебом», — рассказал он. Дюжаррик добавил, что ООН продолжает призывать к прекращению огня.

«Чтобы режим прекращения огня был эффективным, его необходимо осуществлять скоординированно», — подытожил представитель Организации Объединенных Наций.

Утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». В свою очередь армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей.

На текущий момент более 11 тыс. палестинцев были убиты в результате израильских ударов по Газе.

Как писал TRT на русском, 27 октября Израиль объявил о начале второго этапа войны в Газе и расширил наземные действия в секторе.