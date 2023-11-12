Главное управление больниц в секторе Газа проинформировало, что жизни 650 пациентов и раненых, в том числе 36 детей, находятся в опасности из-за катастрофической ситуации вокруг госпиталя «Аль-Шифа» на фоне ожесточенных нападений Израиля.

«Аль-Шифа» представляет собой основной больничный комплекс в секторе Газа, рассчитанный на 700 коек. Медицинское учреждение оказывает неотложную и хирургическую помощь. Правозащитники неоднократно отмечали, что в настоящее время на территории Газы нет других медицинских пунктов, которые могли бы принять и обеспечить необходимым уходом столько пациентов со сложными, иногда опасными для жизни травмами.

Ранее Палестинский Красный Полумесяц сообщал, что серьезные проблемы испытывает и больница «Аль-Кудс», которая перестала функционировать. Причиной остановки работы стала нехватка топлива и отключение электроэнергии.

«Прекращение оказания услуг связано с истощением доступного топлива и отключением электроэнергии», — подчеркивалось в заявлении Палестинского Красного Полумесяца. Его представители отмечали, что «возлагают на международное сообщество и стороны, подписавшие четвертую Женевскую конвенцию, ответственность за полный развал системы здравоохранения» в Газе.