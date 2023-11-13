Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган продолжает использовать дипломатию для обеспечения мира в регионе и сокращения жертв среди гражданского населения в секторе Газа.

С момента начала израильских атак на Газу 7 октября президент Турции провел телефонные переговоры почти с 30 лидерами и высокопоставленными чиновниками, включая президента Палестины Махмуда Аббаса, президента Израиля Ицхака Герцога и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

Он также обсудил по телефону последние события в Газе с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, премьер-министром Ливана Наджибом Микати, эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани, президентом России Владимиром Путиным, королем Иордании Абдаллой II, президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом.

Все страны должны поднять свой голос за немедленное прекращение огня в Газе, подчеркнул Эрдоган в ходе этих контактов, заявив, что нынешний конфликт стал угрозой миру во всем мире.

10-й саммит Организации тюркских государств в Казахстане

Президент Турции поднимал вопрос о нападениях Израиля в Газе в ходе различных международных саммитов.

На 10-м саммите Организации тюркских государств (ОТГ), который прошел в Астане, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о гуманитарном кризисе на оккупированных палестинских территориях.

«С 7 октября нет никакой концепции, которая могла бы оправдать или объяснить то, чему мы стали свидетелями», — заявил Эрдоган на саммите, подчеркнув, что преступления против человечности на тот момент совершались в Газе в течение 28 дней.

Он обсудил нападения Израиля на осажденный палестинский анклав с другими лидерами в кулуарах мероприятия, включая президента Кыргызстана Садыра Жапарова, премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Эрдоган также принял участие в 16-м саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в столице Узбекистана 9 ноября, и в его повестке дня вновь были палестинские жертвы.

«Израиль при полной поддержке западных стран продолжает бомбить школы, мечети, церкви, больницы, университеты и гражданские поселения, попирая все ценности, которыми дорожит человечество», — сказал президент Турции в ходе своего выступления.

Он провел двусторонние переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, президентом Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Эрсином Татаром и президентом Ирана Эбрахимом Раиси.

Эрдоган обменялся мнениями с этими лидерами о гуманитарном кризисе в Газе и обсудил пути прекращения конфликта.

Внеочередной совместный арабо-исламский саммит в Саудовской Аравии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также принял участие во внеочередном совместном саммите Организации исламского сотрудничества и Лиги арабских государств, состоявшемся в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде в минувшие выходные.

Лидеры мусульманских стран обсудили ситуацию в осажденной Газе.

«Иерусалим — наша красная линия. Это наше общее желание, чтобы Иерусалим, известный как город мира, и все палестинские территории вернулись к своим прежним дням. Как исламский мир, мы не можем оставить наших палестинских братьев и сестер беспомощными и отчаявшимися», — заявил Эрдоган.

Он подчеркнул, что исламский мир стал более сплочен и занял коллективную позицию перед лицом этого кризиса.

Эрдоган также провел кулуарные переговоры с президентом Индонезии Джоко Видодо, египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом, чтобы обменяться мнениями об усилиях по доставке помощи гражданским лицам в Газе и обсудить возможные шаги по урегулированию ситуации.

Визиты в Германию и Алжир

Эрдоган собирается отправиться с официальным визитом в Германию в пятницу.

Во время встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем Эрдоган коснется нападений Израиля на Палестину и передаст послание из Берлина европейским странам, которые не выступили против действий Израиля.

Ожидается, что 21 ноября Эрдоган также посетит Алжир, чтобы обсудить со своим коллегой Абдельмаджидом Теббуном нападения Израиля в Газе.

На 28 ноября запланирован визит президента Ирана Эбрахима Раиси в Турцию.

Эрдоган и Раиси обменяются мнениями касательно двусторонних отношений и региональных событий.