Чиновники Тель-Авива пытаются скрыть свои преступления в продолжающейся войне Израиля против Газы, нацеливаясь на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом заявил представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития.

«Заблуждения премьер-министра (Биньямина) Нетаньяху из кровавой израильской администрации и министра иностранных дел Эли Коэна, направленные против Реджепа Тайипа Эрдогана, являются попыткой скрыть преступления, за которые они однажды будут привлечены к ответственности», — написал Омер Челик.

По его словам, Израиль причастен к преступлениям, которые оставили «черный след в истории человечества». Тель-Авив разрушает мечети, церкви и больницы, израильская администрация уничтожила тысячи мирных жителей, включая женщин и детей.

«Президент Турции проводит политику, которая поддерживает человеческое достоинство и решительно защищает человеческие ценности. Нетаньяху и его коллеги являются последователями политики бойни», — добавил он.

«Необоснованная клевета»

В среду Турция опровергла «необоснованную клевету» Нетаньяху против президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. В Анкаре заявили, что израильские официальные лица «не имеют права говорить о законе».

Утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». В свою очередь, армия Израиля атаковала сектор Газа с применением десятков боевых истребителей.

По последним данным палестинских властей, с тех пор по меньшей мере 11 500 палестинцев были убиты, в том числе более 7 800 женщин и детей, более 29 200 человек получили ранения.

Тысячи зданий, включая больницы, мечети и церкви, также были повреждены или разрушены в результате непрекращающихся воздушных и наземных атак Израиля на осажденный анклав.